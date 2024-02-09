Мир 09 февраля 2024, 11:58 США признали ответственность за начало конфликта на Украине Подполковник Расмуссен: украинский конфликт возник из-за агрессии НАТО Unsplash

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Целью интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было показать ответственность Североатлантического альянса за начало конфликта на Украине. Такое заявление в интервью Lenta.ru сделал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Это не российская агрессия, а агрессия НАТО и ее стремление к длительному расширению альянса с целью ослабления России», — указал Расмуссен.

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Полковник в отставке подчеркнул, что украинский конфликт вообще не должен был произойти. Но даже в случае начала — закончиться очень быстро.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону прорвет информационную блокаду Запада, уверен политолог Богдан Безпалько. Путин четко дал понять, что Россия не страшная и не агрессивная и она готова к переговорам по украинскому конфликту.

Путин считает, что у украинского лидера Владимира Зеленского была свобода вести переговоры. Изначально, идя к власти, президент обещал мир своему народу. Но потом предал избирателей, испугавшись неонацистов. Запретив диалог с Россией, Зеленский совершил большую дипломатическую ошибку.