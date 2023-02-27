Мир 27 февраля 2023, 19:46 США признали отсутствие законных оснований для конфискации активов России Глава Минфина США Йеллен заявила о юридических препятствиях для конфискации активов России РИА «Новости»

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США вместе со странами-союзниками обсуждают различные стратегии для того, чтобы заставить Россию расплатиться за причиненный Украине в ходе специальной военной операции ущерб. Это можно сделать при помощи замороженных активов, но пока есть значительные юридические сложности. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Киев.

Она напомнила, что в США уже провели заморозку ряда активов российских предпринимателей, которые пытались обойти санкции. Но средства Центрального банка, которые представляют собой самый большой объем замороженных средств, невозможно подвести под законодательство.

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«У нас есть конфискованные активы небольшого объема, но существуют юридические проблемы, чтобы сделать что-то большее», — заявила Йеллен.

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По данным агентства, США и европейские страны заморозили активы российского Центробанка на сумму более 300 миллиардов долларов. Большая часть средств хранится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, но они остаются в собственности России.

Поиском и решением о передаче замороженных в странах Евросоюза российских активов займется специальная рабочая группа. О ее создании договорились послы стран — членов объединения.

Входящие в группу специалисты займутся поиском юридических возможностей для конфискации и передачи Украине российских средств, а также определит места их хранения. Предложения представят на рассмотрение Совета ЕС, который примет окончательное решение.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в случае конфискации средств Центробанка власти примут ответные меры для возмещения утраченных резервов. Она подчеркнула, что Россия готова на любые шаги по защите национальной собственности вплоть до применения равнозначных компенсационных мер.