США признали невозможность исключить Россию из Совбеза ООН

Исключить Россию из Совета безопасности ООН не получится. Этот факт признала постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC.

«Совет безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», — констатировала американский постпред.

Участие России в Совете безопасности ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации наравне с Китаем, Францией, Великобританией и США. Для исключения РФ необходимо вносить поправку в Устав ООН. Для этого необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право вето на подобное предложение.

Самораспуститься или исключить Россию предложил Совбезу президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН отклонил заявку России на срочное рассмотрение материалов о Буче. Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя потребовал объяснить причины отказа. Также он попросил гарантии того, что СБ ООН не будет в дальнейшем «оспаривать право членов Совета Безопасности запрашивать заседание».