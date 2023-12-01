Мир 01 декабря 2023, 08:58 США признали нехватку денег на боеприпасы для Украины Пентагон: у США заканчиваются средства на военную помощь Украине Senior Airman Jonathon Carnell/Keystone Press Agency/globallookpress

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Выделенные Пентагону деньги на военную помощь Украине на исходе. США продолжат поставлять боеприпасы, но требуется новый транш, заявила на брифинге заместитель официального представителя Минобороны Сабрина Сингх. Ее процитировало РИА «Новости».

«Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются», — сказала она.

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Пентагон, по словам Сабрины Сингх, рассчитывает, что конгресс одобрит запрос президента Джо Байдена на выделение дополнительных средств для Украины. Она заявила, что нужно сделать это в течение ближайших недель.

Временный правительственный бюджет одобрили без расходов на Украину. Сенат рассмотрит запрос президента 4 декабря. Журнал American Conservative заявил о риске прекращения военной помощи украинскому государству в 2024 году.