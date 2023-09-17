Мир 17 сентября 2023, 12:46 США признали мировое господство России на рынке пшеницы Bloomberg: рекордный урожай укрепил господство России на рынке пшеницы РИА «Новости»

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Россия второй год подряд удерживает лидерскую позицию по рекордному сбору урожая пшеницы и только укрепила ее. Страна вновь стала экспортером номер один на мировом рынке, сообщило агентство Bloomberg.

Поставки достигли рекордных показателей благодаря тому, что российские трейдеры научились преодолевать финансовые и логистические трудности после начала спецоперации на Украине.

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Переполненные зерновые закрома России стали большой удачей для потребителей пшеницы, пострадавших от кризиса. Агентство напомнило, что рекордные поставки обернулись падением цен до минимальных показателей почти за три года.

«У российской пшеницы не так много конкурентов. В данный момент цену определяет Россия», — указала аналитик рынка зерна в компании Strategie Grains Элен Дюфло.

Ранее российские власти задумались о том, чтобы ввести минимальный порог цены на экспортную пшеницу. Если его установят, то экспортерам будут отказывать в выдаче документов для поставок по меньшей стоимости.