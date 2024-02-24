24 февраля 2024, 08:05
США признали крах попыток изолировать Россию
NYT: США не смогли изолировать Россию
Соединенным Штатам не удалось изолировать Россию, она смогла противостоять давлению Запада. Об этом написала газета The New York Times.
Авторы материала отметили, что РФ оказалась «не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники». США хотели наказать страну «экономической болью и политическим изгнанием», но в результате российское влияние в некоторых странах только выросло. Это касается территорий Азии, Африки и Южной Америки. Кроме того, Китай, Индия и Бразилия в рекордных количествах закупают у России нефть. РФ даже сохранила дипломатические связи с некоторыми близкими партнерами США.
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«Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада», — подытожили журналисты.
С конца 2023 года риторика западной прессы об Украине и России изменилась. Европейские СМИ стали разрушать собственный миф об изоляции РФ.
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