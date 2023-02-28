Мир 28 февраля 2023, 19:02 США признали коррупционную проблему на Украине Пентагон: поставляемое на Украину оружие используется по назначению Pxhere

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Соединенные Штаты признали проблему коррупции на Украине. Однако власти страны считают, что поставляемое киевскому режиму оружие используется по назначению, заявил замминистра обороны США Колин Кал на слушаниях в конгрессе. Его процитировало РИА «Новости».

Кал отметил, что работает по украинскому вопросу уже порядка девяти лет. Соединенные Штаты не отрицают существование коррупции в стране, но уверены, что поставляемое оружие используется по назначению.

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«Коррупция была самой главной проблемой, которую мы поднимали с представителями украинских властей. Мы думаем, что украинцы должным образом используют то, что им дают», — сказал замглавы Минобороны США.

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Генеральный инспектор американского Минобороны Роберт Сторч отметил, что в страну поступают сообщения о ненадлежащем использовании военной помощи, которую американцы оказывают Украине.

Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что введение антироссийских санкций и поставки оружия Вооруженным силам Украины со стороны Запада не помогут остановить конфликт. Главная обязанность мирового сообщества — спасение жизней людей, подчеркнул он.