28 февраля 2023, 19:02
США признали коррупционную проблему на Украине
Пентагон: поставляемое на Украину оружие используется по назначению
Соединенные Штаты признали проблему коррупции на Украине. Однако власти страны считают, что поставляемое киевскому режиму оружие используется по назначению, заявил замминистра обороны США Колин Кал на слушаниях в конгрессе. Его процитировало РИА «Новости».
Кал отметил, что работает по украинскому вопросу уже порядка девяти лет. Соединенные Штаты не отрицают существование коррупции в стране, но уверены, что поставляемое оружие используется по назначению.
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«Коррупция была самой главной проблемой, которую мы поднимали с представителями украинских властей. Мы думаем, что украинцы должным образом используют то, что им дают», — сказал замглавы Минобороны США.
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Генеральный инспектор американского Минобороны Роберт Сторч отметил, что в страну поступают сообщения о ненадлежащем использовании военной помощи, которую американцы оказывают Украине.
Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что введение антироссийских санкций и поставки оружия Вооруженным силам Украины со стороны Запада не помогут остановить конфликт. Главная обязанность мирового сообщества — спасение жизней людей, подчеркнул он.
США
Коррупция
Украина
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