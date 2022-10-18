США признали, что Украина и месяц не продержится без их военной помощи | 360°

Мир 18 октября 2022, 09:26 США признали, что Украина и месяц не продержится без их военной помощи Гендиректор NI Саймc: правительство Зеленского полностью зависит от помощи США и НАТО

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Украина и месяц не продержится без военной помощи Соединенных Штатов и НАТО. Об этом заявил генеральный директор американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

«Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц», — написал он.

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Он добавил, что «было бы ошибкой считать, что НАТО должен поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Издатель усомнился в целесообразности решения администрации Джо Байдена предоставить Украине право вето на любые соглашения России и США.

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По мнению Саймса, надо искать дипломатическое решение конфликта.

Дмитрий Саймс также заявил в своем материале, что киевскому режиму надо перестать диктовать Соединенным Штатам требования по поставкам военной помощи и начать искать мирные пути разрешения конфликта. Он полагает, что в Европе и США в ближайшие месяцы желание мирного урегулирования будет расти.