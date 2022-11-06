США признали, что теряют способность силой сдерживать соперников на мировой арене | 360°

Мир 06 ноября 2022, 09:25 США признали, что теряют способность силой сдерживать соперников на мировой арене Глава Страткома ВС США Ричард: страна разучилась сдерживать соперников военной силой Unsplash

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США утрачивают способность сдерживать соперников на мировой арене военной силой, признал глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард. Об этом написало издание The Wall Street Journal.

«Сила американского военного сдерживания ослабевает, и этот факт, похоже, слишком немногие из наших лидеров готовы признать публично», — подчеркнул адмирал.

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По его мнению, происходящий на Украине конфликт — «только разминка», следует ожидать более серьезного. Это будет «проверка, какой не было уже долгое время» и произойдет это довольно скоро, считает Ричард.

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Оценивая возможности США сдерживать Китай, он подчеркнул, что «корабль медленно, но тонет»: КНР размещает свои силы быстрее, чем Соединенные Штаты. По мере того как эта разница будет расти, мастерство американских командиров будет отходить на второй план: их просто будет слишком мало, отметил адмирал.

«Мы знали, как действовать быстро, но разучились делать это», — констатировал он.