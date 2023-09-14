Мир 14 сентября 2023, 00:41 США признали, что не могут закончить конфликт на Украине на своих условиях flickr.com

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США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине «на своих условиях». Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщили РИА «Новости».

«Очевидно, что это не случится прямо сейчас», — сказал чиновник в ответ на вопрос о перспективах урегулирования украинского кризиса.

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В качестве условий мира, который устроит США, Кирби назвал уважение суверенитета Украины, возвращение потерянных территорий и вывод российских войск.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что Украина пойдет на переговоры, если их предложит Россия. А Вашингтон в данном случае поддержит киевские власти.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти должны отменить запрет на переговоры с РФ, если на самом деле готовы к диалогу.

«Вот Блинкен говорит, что они готовы. Ну хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», — отметил президент России.