Мир 23 декабря 2022, 18:28 США признали безвыходное положение Украины из-за больших потерь ВСУ NYT: огромные потери ВСУ и нехватка боеприпасов загнали Украину в безвыходное положение РИА «Новости»

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Большие потери армии и нехватка военных ресурсов загнали Украину в безвыходное положение. Такие выводы сделали журналисты газеты The New York Times Джулианна Барнс, Хелена Купер и Эрик Шмитт.

«Тысячи убитых солдат и нехватка боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Такую цену заплатила украинская армия», — отметили они.

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Военно-промышленный комплекс США, указали в материале, не может производить столько вооружения, сколько необходимо ВСУ для победы над Россией в конфликте.

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Также авторы NYT прокомментировали тактику российской армии. Они заметили, что командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин эффективно ведет сложные военные операции.

«Украине будет сложно отвоевать огромные территории, которые она потеряла в этом году», — написали журналисты.

Они уверены, что ВСУ не смогут своими ударами по базам и линиям снабжения выбить российских солдат из разных районов Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон выпросил у Джо Байдена миллиарды долларов. Но власти США отказали ему в танках, истребителях и ракетах.