Мир 07 января 2023, 21:26 США признали бедственное положение Украины Бывший госсекретарь Кондолиза Райс заявила о полной зависимости Украины от денег США

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Экономика Украины пришла в упадок, инфраструктура разрушена, а огромное число жителей уехали за границу. Страна оказалась в полной зависимости от денег и оружия, которое предоставляют страны Запада. Об этом в статье для газеты The Washington Post написали бывший глава Госдепартамента Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс.

Авторы отметили, что в сложившихся условиях ждать от украинских военных какого-либо прорыва невозможно. А ситуация, когда страны Запада усиливают свое давление на власти страны с требованием перейти к переговорам, ставит администрацию президента Украины Владимира Зеленского в совсем невыносимые условия.

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По мнению Райс и Гейтса, объявленный администрацией США в минувшую пятницу, 6 января, новый пакет военной помощи серьезно запоздал, поэтому нужно приложить еще больше усилий, чтобы помочь украинским войскам.

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Белый дом объявил о новых поставках вооружения на Украину на общую сумму в три миллиарда долларов. В новый пакет вошли боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, армейские фургоны, гаубицы и боеприпасы. По оценке экспертов, на поставки и обучение украинских военных уйдет от трех месяцев до полугода.