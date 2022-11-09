США приступили к созданию средств нейтрализации российского ядерного оружия | 360°

Мир 09 ноября 2022, 04:22 США приступили к созданию средств нейтрализации российского ядерного оружия «Военная мысль»: США начали создание средств нейтрализации российского ядерного оружия Pxhere

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В США ведутся работы по созданию средств нейтрализации российского ядерного оружия, сказано в материале российского журнала для военачальников «Военная мысль». Такое средство, по задумке, сможет поразить значительную часть потенциала России до принятия руководством страны решения на ответно-встречный удар.

США пытаются сохранить мировое лидерство. Для этого Штаты хотят реализовать комплекс мер по сдерживанию России как ядерным, так и стратегическим неядерным оружием. Традиционная теория сдерживания, как заметили авторы материала, заменена для США и НАТО на теорию упреждающих силовых действий.

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Штаты в среднесрочной перспективе стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели, указано в материале. Формально оно не должно подпадать под двусторонние или международные ограничения.

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Применением такого оружия «возможно выполнение стратегических наступательных задач, обеспечивающих поражение значительного числа ядерных сил России до принятия решения верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерацией на нанесение ответно-встречного удара».

На национальной безопасности России, как указывает издание, «это может крайне негативно отразиться». От политического руководства страны может потребоваться активное противодействие складывающимся угрозам, отметили авторы.