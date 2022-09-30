США приступили к разработке плана на случай использования Россией ядерного оружия | 360°

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США приступили к разработке плана на случай использования Россией ядерного оружия

Глава Госдепа Блинкен: США прорабатывают шаги на случай применения Россией ядерного оружия

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Администрация США разрабатывает план действий на случай использования Россией ядерного оружия. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что все заявления об использовании ядерного оружия с российской стороны воспринимаются более чем серьезно.

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«Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы этого не видим», — заявил Блинкен.

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О попытках шантажа ядерным оружием со стороны стран Запада в своем обращении от 21 сентября заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул что роза ветров может измениться.

Во второй раз о ядерном оружии российский лидер заявил в ходе выступления перед подписанием соглашений с главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Путин отметил, что США ударами ядерных бомб по Хиросиме и Нагасаки сами создали опасный прецедент. Сразу после первых слов президента России о ядерном оружии западные аналитики заявили о планах Кремля по его применению, но российские власти никогда о таком не заявляли.

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