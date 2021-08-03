США приступили к масштабным военно-морским учениям

ВМС США начали крупнейшие военно-морские учения Large Scale Exercise -2021. Они проходят одновременно в 17 часовых поясах и будут длиться до 16 августа, сообщила «ПолитРоссия».

Такие военные тренировки являются самыми крупными со времен холодной войны. В последний раз они проводились в 1980-х годах. Сейчас в них примут участие 36 боевых кораблей, а также палубная авиация и подразделения морпехов — всего примерно 25 тысяч военнослужащих.

Large Scale Exercise — 2021 должны показать, в первую очередь, Китаю и России, что военные Соединенных Штатов способны воевать одновременно в нескольких полушариях, заявили в американских ВМС.