Мир 02 сентября 2023, 00:25 США присоединятся к поставкам на Украину снарядов с обедненным ураном Reuters: США впервые отправят снаряды с обедненным ураном на Украину РИА «Новости»

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Администрация США впервые включит снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине. Об этом американские власти объявят на следующей неделе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации издания, объем нового пакета военной помощи составит от 240 до 375 миллионов долларов. В том числе, он будет включать бронебойные снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, которые поступят на Украину в ближайшие недели. Власти США надеются, что это поможет ВСУ более эффективно бороться с российской бронетехникой.

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Использование снарядов с обедненным ураном приводит к заражению почвы, росту радиационного фона и увеличением числа раковых заболеваний среди населения. По этой причине в современном мире подобные снаряды стараются не использовать.

Но в марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна решила передать Украине подобные боеприпасы. Снаряды с обедненным ураном вошли в единый пакет помощи с танками Challenger 2. Позже ООН раскритиковала это решение британских властей.