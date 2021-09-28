Соединенные Штаты облюбовали российские военные базы в Центральной Азии. На них могут появиться американские солдаты и офицеры. Об этом стало известно после встречи председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Герасимов и Милли встретились в резиденции правительства Финляндии «Кенингстедт» в городе Вантаа. Они обсудили варианты снижения рисков во время военных действий. В Минобороны РФ рассказали, что переговоры были конструктивными. По данным газеты, Герасимов ничего не обещал Милли по поводу российских военных баз в Центральной Азии, однако у США есть шансы воспользоваться ими.

Как написало издание, поводом для обсуждения этого вопроса стал вывод американских войск из Афганистана. Сейчас администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ищет новые возможности отслеживать и реагировать на террористические угрозы в республике.

Байден вывел американские войска из Афганистана после прихода к власти сторонников движения «Талибан»*. Ранее президент России Владимир Путин на саммите ШОС назвал это решение поспешным.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.