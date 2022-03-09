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    09 марта 2022, 08:16

    США пришлось отложить голосование по законопроекту о запрете ввоза энергоносителей из РФ

    Оксана Кириллова

    Голосование по законопроекту о запрете импорта энергоносителей из России в США отложили с 8 на 9 марта. Оно не состоялось во вторник из-за возражений республиканцев, написала газета Politico. Текст документа дорабатывается.

    США пришлось отложить голосование по законопроекту о запрете ввоза энергоносителей из РФ

    По данным издания, республиканцы были недовольны отсутствием положения о приостановке «нормальных торговых отношений» с РФ и Белоруссией. Президент США Джо Байден решил сперва обсудить этот пункт с союзниками.

    Законопроект предусматривает принятие США мер для пересмотра статуса России в ВТО, а также возможность введения новых санкций.

    Байден 8 марта подписал указ о запрете на ввоз нефти, природного газа и угля из России. Президент США отметил, что понимает отказ стран Евросоюза присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России. Но если они согласятся последовать примеру США, то получат полную поддержку со стороны Вашингтона и помощь для снятия энергетической зависимости от России.

    От закупки российских энергоносителей уже отказались британская British Petroleum и британско-голландская Shell.