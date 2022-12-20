Мир 20 декабря 2022, 08:48 США приостановили полеты самых дорогих бомбардировщиков из-за проблем с безопасностью Air Force Times: ВВС США временно приостановили полеты 20 бомбардировщиков B-2 Spirit Pxhere

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Военно-воздушные силы США приостановили полеты 20 бомбардировщиков B-2 Spirit из-за проблем с безопасностью, заявила официальный представитель ВВС Бет Дель Веккио. Единственную взлетно-посадочную полосу для B-2 закрыли после 10 декабря — в тот день один из самолетов аварийно приземлился на авиабазе Уайтмен в штате Миссури из-за неисправности, выявленной в полете, сообщило издание Air Force Times.

После этого инцидента командование ВВС решило приостановить полеты всех имеющихся бомбардировщиков B-2. Сколько продлится эта приостановка, пока неизвестно. Продолжается оценка рисков для минимизации их в будущем.

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«Мы возобновим нормальную работу после завершения расследования проблем в сфере безопасности», — уточнила Дель Веккио.

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После аварийной посадки в Миссури 10 декабря B-2 Spirit загорелся. В результате ЧП никто не пострадал. В общей сложности в распоряжении американских ВВС есть 20 таких бомбардировщиков.

Стоимость одного такого самолета без оборудования составляет миллиард долларов. При полном оснащении он будет стоит в два раза больше. B-2 Spirit является самым дорогим воздушным судном в истории.