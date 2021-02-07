США приостанавили действие соглашений об убежище с тремя странами

США приостановили действие соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом о сотрудничестве по вопросам предоставления убежища. Эти договора были заключены при прежнем главе государства Дональде Трампе.

«Соединенные Штаты приостановили действие и начали процесс расторжения соглашения о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом», — заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова приводит сайт Госдепа.

Как указано в публикации, это первые шаги на пути к более широкому сотрудничеству в регионе.

Госсекретарь уточнил, что такие действия не означают, что граница Штатов закрыта.

Накануне Блинкен объявил члену китайского политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, что в США планируют привлечь КНР к ответственности из-за нарушений прав человека на части территорий. Также он заявил, что Штаты намереваются продолжить добиваться соблюдений прав человека на трех территориях: в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и даже в Гонконге.

Цзечи в разговоре с Блинкеном по телефону призвал Госдеп исправить ошибки Вашингтона в отношении КНР и перестать вмешиваться во внутренние дела азиатской республики.