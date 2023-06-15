Мир 15 июня 2023, 09:17 США принудили Карабах ко встрече с Азербайджаном РИА «Новости»: США принуждают Карабах встретиться с Азербайджаном и угрожают провести КТО РИА «Новости»

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Американские власти в ультимативной форме потребовали у представителей Нагорного Карабаха встретиться с политиками из Азербайджана в третьей стране. Если те откажутся, то США угрожали провести азербайджанскую контртеррористическую операцию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне.

«В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в „третьей стране“ при участии американского куратора», — сказал он.

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По его словам, Штаты собираются внедриться в этот регион.

«Если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе», — добавил источник агентства.

Он отметил, что куратором данной инициативы является «министр иностранных дел» Нагорного Карабаха Сергей Газарян. Интересы последнего целиком и полностью совпали с требованиями Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан пришли к соглашению по поводу территориальной целостности друг друга. Армянские власти признали Нагорный Карабах азербайджанским.