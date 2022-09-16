Мир 16 сентября 2022, 07:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США применили в Венесуэле методы экономического удушения и цветных революций — посольство России Посольство России обвинило США в попытке обосновать кражу авуаров правительства Венесуэлы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские власти пытаются очернить сотрудничество России с Венесуэлой и скрыть кражу активов законного правительства Боливарианской Республики. Посольство России в США в своем Telegram-канале обвинило госдеп в использовании на территории этой страны методов экономического удушения и цветных революций.

На сенатских слушаниях 15 сентября заместитель госсекретаря по Западному полушарию Брайан Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой и одновременно заявлял о содействии США в решении кризиса путем диалога. Посольство России заявило, что тем самым госдеп пытался замаскировать неприглядную правду о своей политике в отношении этой страны.

Реклама

«Продолжая признавать самозванца Хуана Гуайдо главой государства, американцы не только бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и пытаются юридически обосновать „заморозку“ (а по сути — кражу) авуаров законного правительства Боливарианской Республики», — заявили в дипведомстве.

Реклама

Посольство обвинило США в применении методов экономического удушения и цветных революций. В дипведомстве отметили, что Россия и дальше будет развивать взаимовыгодные отношения с Венесуэлой и помогать преодолевать разногласия внутри страны мирным путем.

1 0 0 0 0 0