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США применили в Венесуэле методы экономического удушения и цветных революций — посольство России

Посольство России обвинило США в попытке обосновать кражу авуаров правительства Венесуэлы

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Американские власти пытаются очернить сотрудничество России с Венесуэлой и скрыть кражу активов законного правительства Боливарианской Республики. Посольство России в США в своем Telegram-канале обвинило госдеп в использовании на территории этой страны методов экономического удушения и цветных революций.

На сенатских слушаниях 15 сентября заместитель госсекретаря по Западному полушарию Брайан Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой и одновременно заявлял о содействии США в решении кризиса путем диалога. Посольство России заявило, что тем самым госдеп пытался замаскировать неприглядную правду о своей политике в отношении этой страны.

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«Продолжая признавать самозванца Хуана Гуайдо главой государства, американцы не только бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и пытаются юридически обосновать „заморозку“ (а по сути — кражу) авуаров законного правительства Боливарианской Республики», — заявили в дипведомстве.

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Посольство обвинило США в применении методов экономического удушения и цветных революций. В дипведомстве отметили, что Россия и дальше будет развивать взаимовыгодные отношения с Венесуэлой и помогать преодолевать разногласия внутри страны мирным путем.

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