Мир 26 апреля 2023, 06:44 США применили опыт конфликта на Украине в подготовке к войне с Китаем Пентагон назвал необходимость инвестировать в космос уроком от СВО на случай войны с КНР РИА «Новости»

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Американские военные извлекли ценные уроки из конфликта на Украине на случай открытого боевого столкновения с Китаем. Заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс сказала агентству Bloomberg, что США осознали необходимость наладить производство боеприпасов и инвестировать в космические технологии.

«Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского конфликта», — сказала она.

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Последние 60 лет, по ее словам, американская промышленная база находилась в состоянии голода, и теперь американские власти занялись ее изучением и развитием. США пытались снабдить киевский режим вооружениями и боеприпасами, но столкнулись с нежеланием подрядчиков наращивать свое производство — они боялись, что через один-два года конфликт завершится, а их продукция окажется невостребованной, а вложения напрасными. Пентагон понял, что нужно заключать с бизнесом более долгосрочные контракты.

Минобороны также решило ускорить поставки оружия на Тайвань, чтобы усилить свои позиции в Тихом океане, а позже по необходимости заменить его более совершенным. Кроме того, в Штатах осознали необходимость больше вкладывать в развитие космических технологий, ведь, по словам Кэтлин Хикс, именно «невероятная экосистема коммерческих космических инноваций» позволила поддерживать на Украине качество связи, в том числе между военными.

Спутниковой связью киевский режим снабжала компания Илона Маска Starlink. Однако в ноябре прошлого года он объявил о повышении тарифов на интернет, а с марта начал отключать терминалы на территории Украины.