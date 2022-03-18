США пригрозят последствиями Китаю из-за поддержки России

США примут меры в отношении Китая, если последует поддержка относительно российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, написало РИА «Новости».

«США обращаются с призывом ко всем странам, которые способны заставить Россию остановить спецоперацию на Украине», — заявил Блинкен.

Он уточнил, что в пятницу 18 марта с этими требованиями к председателю КНР Си Цзиньпину выступит президент США Джо Байден, предупредив о последствиях.

Блинкен добавил, что США обеспокоены намерениями Китая оказать поддержку России и поставить военную технику для ее использования в спецоперации.

Ранее китайский обозреватель Алекс Ло заявил, что Путин в России пользуется большей поддержкой по сравнению с Байденом среди американцев.