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    18 марта 2022, 07:06

    США пригрозят последствиями Китаю из-за поддержки России

    Блинкен: Байден предупредит Си Цзиньпина от ответственности в случае поддержки России

    Максим Зинкин

    США примут меры в отношении Китая, если последует поддержка относительно российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, написало РИА «Новости».

    «США обращаются с призывом ко всем странам, которые способны заставить Россию остановить спецоперацию на Украине», — заявил Блинкен.

    Он уточнил, что в пятницу 18 марта с этими требованиями к председателю КНР Си Цзиньпину выступит президент США Джо Байден, предупредив о последствиях.

    Блинкен добавил, что США обеспокоены намерениями Китая оказать поддержку России и поставить военную технику для ее использования в спецоперации.

    Ранее китайский обозреватель Алекс Ло заявил, что Путин в России пользуется большей поддержкой по сравнению с Байденом среди американцев.