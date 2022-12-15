Мир 15 декабря 2022, 22:19 США пригрозили Турции за помощь России в обходе санкций Представитель Госдепа О’Брайен заявил о мерах для Турции за помощь России в обходе санкций РИА «Новости»

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Требования США не помогать России обходить введенные против нее санкции сказываются на отношениях с Турцией. Но американцы готовы пойти на такой риск. Как сообщил ТАСС, об этом в ходе брифинга заявил координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О’Брайен.

Этот вопрос неоднократно поднимался на встрече с представителями Турции, которые получили четкий ответ, что они попадут под вторичные санкции за помощь России в обходе американских ограничений.

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«Мы предельно ясно дали понять как турецкому правительству, так и турецкому частному сектору, что ожидаем соблюдения санкций. Мы видим, что турецкий бизнес очень четко это понимает и в значительной степени соблюдает», — заявил О’Брайен.

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Представитель Госдепа добавил, что властям Турции, возможно, придется поменять свои планы по взаимодействию с Россией, чтобы сохранить взаимодействие с США.

Отказ Турции присоединиться к введенным против России санкциям Евросоюза вызвал беспокойство у главы европейского дипломатического корпуса Жозепа Борреля. Он пояснил, что через единое таможенное пространство с Турцией в Россию могут попасть европейские товары двойного назначения.