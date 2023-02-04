Мир 04 февраля 2023, 05:15 США пригрозили Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией Замглавы минфина США Нельсон пригрозил Турции санкциями за торговое сотрудничество с РФ Pxhere

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Турцию предупредили о риске санкций за торговое сотрудничество с Россией. Об этом заявил замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон. Как уточнило РИА «Новости», такое заявление Нельсон сделал в ходе своего выступления в Стамбуле.

Как отметил американский чиновник, рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию, который замечается в последний год, делает частный сектор Турции «особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков».

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Нельсон предупредил, что турецкие банки и предприятия «могут подвергнуться риску», взаимодействуя с находящимися под санкциями организациями из России. По словам чиновника, эти турецкие компании могут «потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям».

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Он призвал проводить усиленную проверку операций с юридическими и физическими лицами из России для того, чтобы снизить санкционные риски, о которых идет речь. Особенно, как отметил Нельсон, это касается уязвимых секторов.

В пятницу, 3 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники указало, что американские власти обратились к руководству Турции и ОАЭ с требованием уменьшить объемы поставок товаров в Россию, подпадающих под санкции.