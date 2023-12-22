Мир 22 декабря 2023, 16:54 США пригрозили суровым наказанием за помощь России Белый дом: США отключат банки от своей финансовой системы за нарушение санкций РИА «Новости»

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США начнут отключать от своей финансовой системы банки по всему в случае нарушения ими санкций против России. Об этом газете The Financial Times сообщил представитель Белого дома.

«Почти каждый банк в мире может сделать выбор, продолжать ли способствовать торговле с военно-промышленным комплексом России, либо оставаться в нашей финансовой системе. Напомним, она наша валюта единственная, которую используют во всем мире», — сказал он.

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Представитель американской администрации подчеркнул, что США намерены усилить контроль за соблюдением санкционного режима против России.

«Люди фундаментально не захотят принимать этот риск. Поэтому им стоит оценить ситуацию или поставить возможность доступа к нашей системе под угрозу», — добавил источник в Белом доме.

В среду, 20 декабря, Минфин США расширил санкционные ограничения на российский нефтяной танкер и четыре компании с регистрацией в ОАЭ и Гонконге.