Мир 02 мая 2023, 08:37 США пригрозили суровым наказанием россиянину Черкасову в случае экстрадиции РИА «Новости»: США пообещали строго наказать россиянина Черкасова в случае экстрадиции needpix

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Россиянина Сергея Черкасова ждет суровое наказание, если власти США добьются его экстрадиции от Бразилии. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Когда зарубежные противники, в том числе Россия, отправляют агентов под прикрытием в Соединенные Штаты, мы найдем их и привлечем к ответственности по всей строгости закона», — цитировало агентство представителя администрации.

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Американская сторона считает Сергея Черкасова российским разведчиком, который работал в США «агентом иностранной державы» под бразильским псевдонимом Виктор Мюллер Феррейра. В 2022 году мужчину приговорили к 15 годам заключения в Бразилии по обвинению в шпионаже и мошенничестве.

Соединенные Штаты направили просьбу экстрадировать россиянина. При этом Верховный суд Бразилии дал понять, что не будет принимать решения о передаче задержанного до того, как завершится расследование.

Ранее «360» писал, что Франция обвинила российских дипломатов в шпионаже. Спецслужбы якобы обнаружили признаки «политического вмешательства и дезинформации для подрыва голоса» европейской страны. Как отметил политолог Юрий Самонкин в беседе с редакцией, таким образом французская сторона показывает свой недальновидный подход к сотрудничеству с Россией. Кроме того, эксперт напомнил, что давно и пристально за страной следят именно США, но никак не РФ.