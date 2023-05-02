02 мая 2023, 08:37
США пригрозили суровым наказанием россиянину Черкасову в случае экстрадиции
РИА «Новости»: США пообещали строго наказать россиянина Черкасова в случае экстрадиции
Россиянина Сергея Черкасова ждет суровое наказание, если власти США добьются его экстрадиции от Бразилии. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
«Когда зарубежные противники, в том числе Россия, отправляют агентов под прикрытием в Соединенные Штаты, мы найдем их и привлечем к ответственности по всей строгости закона», — цитировало агентство представителя администрации.
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Американская сторона считает Сергея Черкасова российским разведчиком, который работал в США «агентом иностранной державы» под бразильским псевдонимом Виктор Мюллер Феррейра. В 2022 году мужчину приговорили к 15 годам заключения в Бразилии по обвинению в шпионаже и мошенничестве.
Соединенные Штаты направили просьбу экстрадировать россиянина. При этом Верховный суд Бразилии дал понять, что не будет принимать решения о передаче задержанного до того, как завершится расследование.
Ранее «360» писал, что Франция обвинила российских дипломатов в шпионаже. Спецслужбы якобы обнаружили признаки «политического вмешательства и дезинформации для подрыва голоса» европейской страны. Как отметил политолог Юрий Самонкин в беседе с редакцией, таким образом французская сторона показывает свой недальновидный подход к сотрудничеству с Россией. Кроме того, эксперт напомнил, что давно и пристально за страной следят именно США, но никак не РФ.
США
Шпионаж
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