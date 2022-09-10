США пригрозили санкциями за покупку российской нефти по цене выше установленных ограничений | 360°

Мир 10 сентября 2022, 02:53 Поделиться Telegram

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Viber США пригрозили санкциями за покупку российской нефти по цене выше установленных ограничений Минфин США: за закупку российской нефти сверх ценовых ограничений последуют санкции Pixabay.com

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Соединенные Штаты Америки намерены накладывать санкции на физических и юридических лиц, осуществивших закупку российской нефти по цене выше готовящихся ценовых ограничений. Об этом сообщил Минфин США, американское ведомство процитировало РИА «Новости».

«Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений, … могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций», — говорится в заявлении министерства финансов.

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США надеются введением потолка цен нанести серьезный удар по экономике России. Также низкая цена на ресурс позволит снизить стоимость энергоносителей, считают в G7.

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Мировой рынок скептически отнесся к идее ввести ограничение цен на российскую нефть. Об этом рассказал министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури.

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