США пригрозили России «самыми сильными» санкциями из-за Украины

Россию могут ждать санкции, которых еще не было — из-за ситуации на Украине. С таким заявлением выступила вице-президент США Камала Харрис.

В эфире телеканала CBS Харрис подчеркнула, что Штаты координируют свою позицию с союзниками и всю информацию передают напрямую российским властям.

«Мы работаем с нашими союзниками <…> и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше», — сообщила вице-президент США. Ее слова привело РИА «Новости».

Харрис также заметила, что США отстаивают территориальную целостность Украины, и «очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины».

Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер уверен, что США и страны Запада должны предотвратить «вымогательские требования» России касательно гарантий безопасности в Европе и заставить ее пойти уступки. Для этого, по его мнению, нужно незамедлительно ввести новые антироссийские санкции. Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что США вводимыми санкциями сделали хуже себе, а не России.