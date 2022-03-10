США пригрозили России ответом в случае конфискации активов ушедших компаний

Власти США примут ответные меры, если Россия начнет конфисковать собственность у американских компаний, покинувших страну в связи со спецоперацией на Украине и санкциями. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передало РИА «Новости».

Администрация президента США Джо Байдена приветствовала решения американских компаний, прекративших деятельность в РФ из-за украинских событий. Но Белый дом не призывал их закрывать бизнес, заверила Псаки.

«Мы их к этому закулисно не подталкивали», — подчеркнула представитель.

Если власти России начнут конфисковать активы компаний, прекративших работу в стране, руководство США, скорее всего, предпримет ответные меры, предположила она.

«Я уверена, что последуют действия с нашей стороны. Но ничего такого сейчас не происходит», — сказала Псаки.

В «Единой России» ранее предложили национализировать производства иностранных компаний, объявивших о прекращении деятельности в России на фоне проведения спецоперации на Украине. В правительстве также одобрили законопроект, позволяющий вводить внешнее управление в покинувших Россию организациях, в которых не менее 25% принадлежат иностранцам из стран, внесенных в перечень недружественных.