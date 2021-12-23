США пригрозили России «масштабными последствиями» из-за Украины

Россию ждут масштабные последствия в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил заместитель постпреда США при всемирной организации Ричард Миллс.

Представитель США призвал Россию к деэскалации. Также он отметил, что российской стороне стоит подключить дипломатические каналы и обеспечить транспарентность своей военной активности.

«Дальнейшие военные действия России против Украины приведут к масштабным последствиям и суровой цене», — сказал Миллис. Его слова привело РИА «Новости».

Как подчеркнул зампостпреда, соблюдение суверенитета и территориальной целостности — главные принципы ООН и внешней политики США.

Россия 22 декабря провела неофициальную встречу Совбеза ООН по «формуле Арриа». На мероприятии обсуждали проблему национальных меньшинств и прославления нацизма в странах Балтии и на Украине. По мнению Миллса, целью встречи было отвлечение внимания от наращивания российских сил у украинской границы. После мероприятия он заявил, что Украина может рассчитывать на защиту США.