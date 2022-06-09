США пригрозили решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР

Если КНДР проведет ядерные испытания, то США дадут решительный ответ. Такое предупреждение сделал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы пристально отслеживаем сохраняющуюся вероятность ядерного испытания, на которое мы <…> дадим решительный ответ», — привело слова Салливана РИА «Новости». Свое заявление советник президента США по нацбезопасности сделал в ходе брифинга Белого дома.

США уже предпринимали попытки ужесточить международные санкции против Северной Кореи за ракетные испытания, однако Россия и Китай заблокировали эту инициативу в Совете Безопасности ООН.

С начала 2022 года КНДР провела 18 пусков, в их числе также были межконтинентальные баллистические ракеты, баллистическая ракета для подводных лодок, системы для космического спутника и новый носитель тактического ядерного оружия.

Утром 5 июня КНДР провела испытания баллистических ракет. В ответ на это США и Южная Корея провели собственные ракетные запуски. Речь идет о совместном пуске в общей сложности восьми ракет.