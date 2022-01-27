Со стороны США в адрес России прозвучали очередные угрозы санкциями, связанные с риском якобы «вторжения» российских сил на территорию Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Россия «вторгнется» на Украину, то Соединенные Штаты остановят запуск проекта «Северный поток — 2».

Как сообщил ТАСС, Нуланд добавила, что если Россия решит пойти на эскалацию обстановки на украинской границе, то ответ со стороны США будет максимально оперативным и очень жестким. По ее словам, Соединенные Штаты рассчитывают, что власти России вернутся к очередным переговорам в рамках НАТО и ОБСЕ после прочтения письменного ответа Америки по гарантиям безопасности.

«Мы и раньше решали очень сложные вопросы безопасности и контроля над вооружениями путем переговоров. Это было даже в худшие времена, и сейчас мы должны сделать это снова. Исходя из этого, мы надеемся, что Москва изучит то, что мы ей предложили, и вернется к переговорам: двусторонним переговорам с США, в рамках Совета Россия — НАТО и в ОБСЕ», — отметила она.

Со стороны западных СМИ и некоторых политиков все чаще звучат предположения о якобы «вторжении» России на Украину, которое, как предполагают в отдельных странах, может готовиться. В Кремле не раз подчеркивали, что Россия вообще никому не угрожает и не планирует никуда вторгаться.