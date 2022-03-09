США пригрозили Китаю санкциями за пренебрежение мерами против РФ

В случае, если Китай продолжит пренебрегать введенными против России экспортными ограничениями, для него могут быть неприятные последствия. Об этом КНР предупредили США, сообщила газета The New York Times.

«Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию», — пишет издание.

По данным NYT, Штаты могут отрезать Китай от американского оборудования и программного обеспечения, необходимого стране для производства собственной продукции.

Также Вашингтон способен «фактически закрыть» китайские компании, если те не станут соблюдать санкции США, ограничивающие поставки в Россию микрочипов и прочих технологий.

Ранее угрозы в адрес Пекина прозвучали от пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. По ее словам, если Китай не станет соблюдать санкции, США будут иметь основания «предпринять определенные шаги». При этом она подчеркнула, что в настоящее время Китай соблюдает режим санкций.

Между тем, Россия стала страной с самым большим в мире количеством действующих с отношении нее санкций.