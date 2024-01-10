Мир 10 января 2024, 11:25 США пригрозили йеменским хуситам за обстрелы в Красном море Госсекретарь Блинкен предостерег хуситов от атак на суда в Красном море Ben Solomon/U.S. Department of S/globallookpress

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Йеменским мятежникам-хуситам следует прекратить нападать на суда в Красном море и обеспечить соблюдение международного права. Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве предупредил боевиков о возможных последствиях, сообщил «Интерфакс».

Действия хуситов в Красном море, по его словам, угрожали не только Израилю и США, но и всему международному сообществу. Энтони Блинкен заявил, что американцы не заинтересованы в эскалации конфликта, призвал мятежников остановить нападения на суда и соблюсти нормы международного права, в том числе свободу навигации.

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«Не буду здесь рассуждать, что может произойти в будущем. Мы просто хотим дать понять: если эти действия со стороны хуситов продолжатся, то они столкнутся с последствиями», — сказал он.

Боевики в разное время атаковали суда под флагами Либерии, Франции, США и Норвегии. У побережья Йемена захватили связанный с Израилем танкер Central Park. Хуситы объявили мобилизацию в поддержку палестинского движения ХАМАС, а Пентагон распланировал операцию «Страж процветания» для обеспечения безопасности в Красном море.