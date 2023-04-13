Мир 13 апреля 2023, 23:47 США пригрозили холодным приемом Лаврову на СБ ООН Посол России Антонов: Госдеп предупредил о холодном приеме главы МИД Лаврова в Нью-Йорке Pxhere

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о предупреждении США, что главу российского МИД Сергея Лаврова на СБ ООН ждет холодный прием. Причем, предупреждение прозвучало на самом высоком уровне, отметил дипломат в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

«Нас предупредили и в Госдепе, и на очень высоком уровне, что Сергея Викторовича здесь ждет очень холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться на мероприятии, в чем будет выражаться», — сообщил Антонов.

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Российской посол отметил, дружелюбия с американской стороны российская дипмиссия не видит уже очень давно, на протяжении нескольких лет. Так, российская делегация до сих пор не получила визы для участия в мероприятиях Совбеза ООН, которые будут проходить в Нью-Йорке. Это же касается и спецборта Лаврова, которому до сих пор не оформлено разрешение на пролет.

Посол заметил, что Россия не упрашивает США выдать визы, а требует, «чтобы они обеспечили выполнение своих обязательств как страны, на территории которой находится всемирная организация».

Ранее сообщалось, что запрос по оформлению виз для российской делегации и журналистов был направлен в американское посольство еще в конце марта. Однако до сих пор не выдано ни одного разрешения.