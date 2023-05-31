Мир 31 мая 2023, 15:12 США пригрозили Австралии расторжением сотрудничества со спецназом страны — СМИ Guardian: США могут перестать работать со спецназом Австралии из-за военных преступлений Unsplash

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США предупредили Австралию о возможной приостановке сотрудничества с местным спецназом из-за возможного совершения им военных преступлений в Афганистане, сообщила газета The Guardian.

Австралийских спецназовцев обвинили в убийстве 39 мирных жителей Афганистана, а также в регулярных пытках. По предварительной информации, к совершению преступления причастны по меньшей мере 25 действующих сотрудников.

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Это смутило американское руководство. Представители США направили Австралии ноту, в которой предупредили о возможном расторжении сотрудничества после всплывших данных.

Командующий австралийскими силами обороны генерал Ангус Кэмпбелл заявил, что после предания вопроса огласке власти страны «скорректировали» условия найма военнослужащих. Это возмутило местного сенатора Джеки Лэмби. Она заявила, что США «диктуют» Австралии, как работать с собственными силовиками.

О военных преступлениях австралийцев стало известно три года назад. Жители Афганистана подтвердили, что военные из этой страны убили минимум 39 человек.