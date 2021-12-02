США приготовились к «действиям» в случае вторжения России на Украину

Соединенные Штаты будут готовы действовать, что Россия свернет с дипломатического пути и предпримет вторжение на Украину. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, написало РИА «Новости».

Шеф Госдепа по итогам встречи с коллегами из стран НАТО в Риге провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что будут делать США, если Россия решится напасть на Украину. По словам Блинкена, тогда Штаты «будут готовы действовать».

Госсекретарь не стал раскрывать, о каких «действиях» может идти речь. Блинкен лишь сказал, что по этому вопросу США находятся в тесной координации со своими партнерами.

Американцы делятся с союзниками своим видением ситуации, и те разделяют позицию Вашингтона, добавил он.

«Встречаем их согласие предпринимать решительные меры, если Россия вторгнется на Украину», — заявил Блинкен.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина не может рассчитывать на гарантии со стороны Альянса. Он напомнил, что стоит различать членов и партнеров НАТО, ведь для последних никакой коллективной обороны нет.