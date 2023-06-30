Мир 30 июня 2023, 09:41 США приготовились отправлять на Украину кассетные боеприпасы — NBC NBC: США могут сообщить о поставке кассетных боеприпасов Украине в июле РИА «Новости»

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Соединенные Штаты уже в июле могут объявить, что начнут поставлять киевскому режиму кассетные боеприпасы. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.

По данным канала, речь зашла об улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM). Зампомощника шефа Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер ранее говорила, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию на поле боя и быть полезными украинской армии. По ее мнению, особенно бы они помогли в борьбе «против закрепившихся российских позиций». Газета Politico со ссылкой на источники написала 23 июня, что американское правительство пока не приняло решения о поставках.

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Кассетные боеприпасы — заряды, в которых есть большое количество разрывных суббоеприпасов различного назначения, в том числе противопехотные, противотанковые, зажигательные. Они состоят на вооружении армий множества государств в виде артиллерийских снарядов, бомб и ракетных боеголовок.

Конвенция по кассетным боеприпасам начала действовать 1 августа 2010 года. Ее подписали 123 страны, однако ратифицировали лишь 110 из них. Эти государства обязались никогда не делать, не применять и не передать подобные боеприпасы.