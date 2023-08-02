Мир 02 августа 2023, 10:56 США пригласили в гости нового главу МИД Китая после смены министра The Hill: нового главу МИД КНР пригласили в гости в США после смены министра Википедия

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США пригласили назначенного министра иностранных дел Китая Ван И в гости спустя неделю после того, как власти Китая убрали с этого поста Цинь Гана. С таким заявлением выступил представитель Госдепа Мэтт Миллер, сообщила The Hill.

По словам Миллера, Штаты направили Ван И приглашение. Причем такое же предложение ранее адресовали Цинь Гану, который возглавлял китайский МИД последние семь месяцев.

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На вопрос, принял ли Ван И приглашение, представитель Госдепа прямо не ответил и предложил поинтересоваться об этом у правительства КНР.

Вместе с тем в Штатах ожидают, что новый министр прибудет в Вашингтон, но дата поездки пока не определена.

Назначение Ван И утвердили 25 июля в Пекине на четвертой сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва В заседании приняли участие 170 депутатов.