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    12 января 2021, 06:22

    США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена

    Анастасия Калинина

    Америка пригласила Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января. По предварительным данным, участие примет посол.

    Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российскую дипмиссию в Вашингтоне.

    «Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла», — сообщил представитель посольства.

    В этом году инаугурация пройдет в сокращенном составе. Пока неясно, будет ли на ней место дипломатам. Сначала появилась информация о том, что на церемонию допустят лишь членов конгресса и их гостей. Получается чуть менее 1100 человек.

    Президентские выборы состоялись а США 3 ноября. Голоса подчитывались довольно долго. В этот период действующий президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о фальсификациях. Но в итоге победил Джо Байден — представитель Демократической партии.

    Сегодня стало известно, что Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации избранного главы страны Джо Байдена. До этого Пентагон одобрил увеличение числа бойцов структуры во время мероприятия с 6,2 до 15 тысяч.