Мир 01 февраля 2023, 23:13 США пригласили российских инспекторов на свои объекты в рамках ДСНВ-3 Госдеп сообщил об отсутствии препятствий для российской инспекции в рамках ДСНВ-3 РИА «Новости»

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Соединенные Штаты готовы принять российских инспекторов на своих объектах в рамках ДСНВ. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель, написало РИА «Новости».

Во время брифинга он отметил, что США призывают Россию возобновить возможность для американских специалистов проводить инспекции на ее объектах в ответ на разрешение Вашингтона проводить аналогичные проверки российским инспекторам.

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«Ничего не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию», — сказал Патель.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов напомнил, что Россия на протяжении многих лет соблюдает Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в отличие от Соединенных Штатов. Он заверил, что РФ будет продолжать соблюдать ключевые ограничения договора, а ответственность за обострение вокруг ДСНВ несут американские власти.

Госдепартамент США накануне обнародовал доклад, в которой говорилось о невыполнении российской стороной условий ДСНВ. Утверждалось, что Россия может разрешить проводить инспекции у себя.