США придумали, как укрепить связи между украинцами

В США задумались об укреплении связей между украинцами, живущими на подконтрольных Киеву территориях и в ДНР и ЛНР. Соответствующий проект хочет запустить агентство по международному развитию.

Намерения USAID описаны в официальном документе, сообщил сайт RT. Программа получила название «Наводя мосты».

«Деятельность USAID <…> нацелена на укрепление доверия и связей между украинцами как на подконтрольных, так и на неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины», — уточнили в американском агентстве.

Проект нацелен на улучшение управления критически важными ресурсами. Кроме того, в его рамках займутся ситуацией с предоставлением населению государственных и коммунальных услуг.

В USAID также планируют поднять уровень доверия населения к реинтеграции, поскольку считают ее основой «для прочного мира». Процесс, полагают в агентстве, поможет достичь консенсуса «по поводу будущего Украины как единой и самодостаточной страны».

Работать специалисты намерены в областях, которые якобы больше всего пострадали от кремлевской агрессии.

Россия, считают в USAID, пропагандирует на Украине рознь в условиях социального раскола общества. Из-за этого Киев не может получить более активную поддержку в переходе к демократии, а Донецку и Луганску закрыт путь в европейское будущее. Кроме того, существуют проблемы в сфере управления и предоставления государственных услуг.

Программы USAID на Украине основаны на разработанной агентством стратегии на 2019–2024 годы. В ней отражены приоритеты американского правительства в области развития страны. Вашингтон планирует смягчить «последствия российской агрессии», заняться укреплением демократии и расширить перспективы Украины в эконмическом плане.