Мир 14 ноября 2022, 12:10 США придумали, как сокрушить Россию благодаря поражению российского ядерного арсенала РИА «Новости»: США хотят разработать оружие нового типа против ядерного арсенала России flickr

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Пентагон хочет обладать оружием, не подпадающим под какие-либо ограничения, чтобы нейтрализовать ядерный арсенал России. Об этом рассказал журналист Андрей Коц в своем материале для РИА «Новости».

По мнению Пентагона, они точно смогут «сокрушить Москву», если оставят Россию без ядерного оружия.

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«В среднесрочной перспективе США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели и формально не подпавшим под какие-либо двусторонние или международные ограничения», — говорится в материале.

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Подразумевается, что движение США в этом направлении может плохо отразиться на национальной безопасности России.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о важности создания условий для урегулирования конфликта на Украине. Он обратил внимание, что условия мирного соглашения должны строиться на Уставе ООН и нормах международного права. Об этом он сказал на пресс-конференции на полях саммита АСЕАН в Камбодже.