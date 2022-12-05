Эксклюзив 05 декабря 2022, 12:39 США придумали для России новые ярлыки, чтобы оправдать свою санкционную политику Политолог Колчин: США придумывают для России новые обвинения для оправдания санкций РИА «Новости»

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Конгресс США задумался над альтернативой признания России «спонсором терроризма». Соединенным Штатам нужно навесить на РФ новый ярлык, который вновь будет оправдывать вводимые против нее санкции. Такое мнение в беседе с «360» высказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«Уже на протяжении года Соединенные Штаты стараются юридически и политически навесить на Россию определенные штампы, которые будут подкреплять вводимые санкции. Но прошедшие месяцы показали, что признание России „спонсором терроризма“ практически невозможно», — сказал он.

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Аналитик объяснил, что такую идею не поддерживают европейские союзники американцев. Кроме того, данное решение в формате правовой системы США также не может быть принято.

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«В этой связи конгресс пытается придумать новые ярлыки, новые форматы, подкрепившие бы ту санкционную политику, которую Вашингтон старается навязать всему миру», — добавил собеседник «360».

По его словам, пока неясно, какие альтернативы предложат юридическому статусу «спонсора терроризма» и насколько реально создание новых законодательных баз в американской системе.

«Но это определенно показывает тенденцию, что администрация [президента США] Джо Байдена старается максимально смещать внимание американских обывателей с внутриполитических провалов и экономического спада на мнимые внешнеполитические угрозы», — заключил Колчин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти постоянно думают над тем, как еще можно надавить на российские власти. Он признался, что сейчас конгресс пытается разрабатывать альтернативу статусу «страна — спонсор терроризма».