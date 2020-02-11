США объявили Россию и Китай врагами №1
Государства упомянуты в новой стратегии контрразведки США на 2020–2022 годы. Документ опубликовал Национальный центр контрразведки и безопасности.
«Россия и Китай <…> используют все инструменты национальной мощи против США, у них есть широкий спектр современных разведывательных возможностей», — говорится в публикации.
В ведомстве считают, что все большее число игроков стремится причинить Соединенным Штатам вред. Среди них контрразведка назвала Кубу, Иран и Северную Корею. Угрожают американцам движение «Хезболла», а также запрещенные в РФ террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**. Упомянули в списке и транснациональные криминальные структуры.
В контрразведке США считают, что названные игроки пользуются все более сложными средствами. Они применяют автономные системы, биометрические устройства и другую аппаратуру. Технику задействуют для широкого круга уязвимостей.
Иностранные разведки, отметили в статье, изучают деятельность американских министерств и лабораторий, проверяют предприятие финансового и других секторов страны.
*«Исламское государство» — террористическая организации, запрещенная в России и других странах мира.
**«Аль-Каида» — террористическая организации, запрещенная в России и других странах мира.