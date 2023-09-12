Мир 12 сентября 2023, 00:03 США приблизились к решению отправить ВСУ дальнобойные ракеты с кассетными бомбами — СМИ Reuters: власти США близки к поставке дальнобойных ракет ВСУ РИА «Новости»

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Администрация президента США Джо Байдена близка к поставке ракет большой дальности с кассетными бомбами на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных американских чиновников.

По словам собеседников издания, увидев эффективность кассетных боеприпасов, отправленных ВСУ в последние месяцы, американские власти задумались о поставке дальнобойных ракет с такой же «начинкой».

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Чиновники уточнили, что США рассматривают поставку ракет ATACMS с дальностью полета до 306 километров или GMLRS с дальностью до 72 километров с кассетными бомбами, или же и того, и другого.

При этом, по словам источников агентства, окончательное решение о поставке пока не принято.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ разочаровались в кассетных боеприпасах. По их мнению, такие снаряды не помогают в контрнаступлении. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на украинских военных.