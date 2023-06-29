Мир 29 июня 2023, 22:50 США приблизились к отправке Украине оперативно-тактических ракет ATACMS — СМИ WSJ: США близки к отправке оперативно-тактических ракет ATACMS Украине Википедия

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Американская сторона близка к тому, чтобы организовать поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для киевского режима. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Европы и США.

«В последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS», — процитировало издание заявление высокопоставленного представителя Минобороны Украины.

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Авторы материала отметили, что вопрос об отправке этих ракет Украине сейчас лежит на высоком этапе согласования. ATACMS могут лететь на расстоянии примерно 300 километров.

Ранее стало известно, что Украина получит дополнительные средства противовоздушной обороны и новые боеприпасы в рамках очередного пакета военной помощи от США.

Среди техники присутствуют зенитные ракетные комплексы Hawk, снаряды артиллерии размером в 105 и и 203 миллиметра, а также БПЛА Puma. Помимо этого украинской стороне положены от Штатов ракетные комплексы с системой лазерного наведения.