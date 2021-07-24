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    24 июля 2021, 02:25

    США превратились в «отступающую сверхдержаву» — Пушков

    Дарья Бунякова

    Власти США решили согласовать с Ираком вывод американских войск. Страна, превратившись в отступающую сверхдержаву, уже не может поддерживать широкое военное присутствие сразу на нескольких территориях. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

    США превратились в «отступающую сверхдержаву» — Пушков

    По словам сенатора, президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа. Глава Вашингтона сокращает американское военное присутствие на Среднем Востоке. Сначала солдат решили вывести из Афганистана, а теперь на очереди Ирак.

    «Администрации разные, логика одна: США не „вытягивают“ широкого военного присутствия сразу в нескольких странах мира. Не менее важно, что оно дорого стоит, но не приносит прямых выгод. Этот тренд начался с Обамы и продолжается до сих пор. США сегодня — „отступающая сверхдержава“», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США хотят согласовать с Ираком вывод американских военнослужащих. Предполагается, что войска покинут арабскую страну до конца года.