Власти США решили согласовать с Ираком вывод американских войск. Страна, превратившись в отступающую сверхдержаву, уже не может поддерживать широкое военное присутствие сразу на нескольких территориях. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа. Глава Вашингтона сокращает американское военное присутствие на Среднем Востоке. Сначала солдат решили вывести из Афганистана, а теперь на очереди Ирак.

«Администрации разные, логика одна: США не „вытягивают“ широкого военного присутствия сразу в нескольких странах мира. Не менее важно, что оно дорого стоит, но не приносит прямых выгод. Этот тренд начался с Обамы и продолжается до сих пор. США сегодня — „отступающая сверхдержава“», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США хотят согласовать с Ираком вывод американских военнослужащих. Предполагается, что войска покинут арабскую страну до конца года.